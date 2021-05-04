На Радуницу сократят срок выдачи пропусков в погранзону и погранполосу

Источник материала: БT

Срок выдачи пропусков в погранзону и погранполосу на Радуницу сократят. В выходные с 8 по 11 мая для посещения кладбищ, расположенных в пограничной полосе, белорусам и иностранным гражданам необходимо иметь при себе пропуск. Оформить его можно в территориальном органе пограничной службы, на участке которого планируется посещение пограничной полосы. При себе необходимо иметь паспорт. В этом случае пропуск выдадут в день обращения. Иностранным гражданам кроме того необходимо иметь пропуск для въезда в пограничную зону, за исключением случаев транзитного проезда. При себе необходимо иметь паспорт и справку о месте захоронения родственников.