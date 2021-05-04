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Электроснабжение за сутки нарушалось в 330 населенных пунктах Беларуси

04.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. Сегодня по состоянию на 6:00 остаются без электроснабжения 4 трансформаторные подстанции.

По оперативным данным МЧС, из-за порывов ветра (до 22 м/с) пострадали три населенных пункта в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Повреждены кровли двух жилых домов и одного сельскохозяйственного здания.

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Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. Сегодня по состоянию на 6:00 остаются без электроснабжения 4 трансформаторные подстанции. По...
 
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