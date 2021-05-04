«Дело о подготовке к захвату зданий госорганов». В Гомеле вынесли приговор доверенным лицам Тихановской

Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по делу «о подготовке к захвату зданий госорганов».



Фото: «Гомельская правда»

Юрия Власова суд приговорил к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую — к 6 годам колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина — к 6 годам колонии усиленного режима. Именно такие сроки запрашивал прокурор.

Журналистов независимых СМИ на приговор не пустили, мотивировав это тем, что в зале заседаний нет свободных мест: их заняли представители госСМИ.

В чем их обвиняли?

Напомним, в марте СК рассказывал , что доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле. Для осуществления плана последние, мол, искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. А потом якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. В качестве доказательств СК публиковал видеозапись на которой, по версии ведомства, обвиняемые с участием Тихановской «обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик его участников. Нарезку СК снабдило расшифровкой.

«Значит, люди готовы. Ну Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета», — говорит один из людей на видео.

Следующая в нарезке короткая фраза звучит так: «Наша задача будет все-таки захват исполкома».

Ее прерывает другая, звучит уже мужской голос: «План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей».

Что это якобы будут за люди, не обсуждается.

Далее женский голос обращается, по-видимому, к Тихановской: «Вариант выборов, мы знаем, чем он закончится, и мы знаем ситуацию, что в любом случае, если это будет не девятого, не десятого, но пятнадцатого, точка невозврата уже есть — и ты будешь все-таки президентом».

Светлана отвечает: «Вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь? Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду».

В одном из аудиоотрывков мужской голос отмечает, что нужны мегафоны, комплекты раций и финансирование.

«Не все готовы за просто так вот выйти. Ну нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать».

За столом вместе с Тихановской были глава штаба Светланы Мария Мороз, сейчас она со Светланой находится в Вильнюсе, а также Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин. Их задержали еще до выборов с 6 по 8 августа, и предъявили обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК) и приготовлении к захвату зданий и сооружений (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК). Власова — еще и в публичном оскорблении представителя власти.

С самого начала процесса в зал заседаний не пускали практически никого, кроме родственников обвиняемых и госСМИ.

Алексей Каневский, сын политзаключенной Татьяны Каневской, который был на судебных заседаниях, рассказывал, что никто из обвиняемых не признал себя виновным.