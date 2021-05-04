В Гродно на 9 Мая около Кургана Славы организуют концерт и запустят салют. Вот сколько это все будет стоить

Источник материала: Tut.by

В Гродно 9 Мая на Кургане Славы пройдет концертная программа, а позже — салют. Точное время проведения праздничного салюта пока неизвестно. Журналисты «Вечернего Гродно» посмотрели , во сколько обойдутся техническое обеспечение концерта и пиротехническое шоу.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как следует из данных на сайте госзакупок «пиротехническое мероприятие», то есть салют, как указано в тендере, заказывает ГУ «Гродненский городской центр культуры». Пройдет оно на Кургане Славы 9 мая, однако точное время проведения праздничного салюта пока неизвестно.

Как указано в техзадании, длиться он будет 6 минут. В небо в этот вечер выпустят ровно 1050 снарядов различных калибров.

Всего на проведение салюта из местного бюджета были готовы выделить 13 тысяч рублей. Указано, что процедура отбора завершена, исполнитель определен и с ним подписан договор. Исполнителем выступит компания из Минской области «Белый тигр», за проведение салюта они возьмут чуть меньше заявленной суммы — 11,6 тысячи рублей.

Кстати, минские городские власти для проведения праздничного фейерверка на 9 Мая указали в техзадании, что преобладающая цветовая гамма пиротехнического шоу должна быть в цветах флага Беларуси. В заявке Гродненского центра культуры таких условий при проведении салюта нет.

Предшествовать салюту будет праздничная программа, которая также пройдет на Кургане Славы. Для ее организации все тот же Гродненский городской центр культуры подал заявки на четыре лота: это установка мобильной сцены, организация звукового и светового сопровождения, а также установка LED-экрана.

Поиск того, кто смонтирует мобильную сцену, завершен. Этим будет заниматься Гродненская областная филармония. При этом на установку сцены из бюджета планировали потратить не больше 5000 рублей — филармония же выполнит все работы за 4970 рублей.

Также определен тот, кто будет организовывать на мероприятии звук. Этим вопросом будет заниматься гродненская компания «Акустик-про» — эта фирма запросила 2 тысячи рублей, а единственный конкурент в лице все той же филармонии был готов сделать это не менее чем за 2995 рублей. В целом же из бюджета на звук планировали потратить не более 3000 рублей.

А вот поиски тех, кто будет организовывать свет и монтировать LED-экраны, пока не увенчались успехом. Как указано на сайте госзакупок, на организацию света была подана лишь одна заявка, поэтому тендер признан несостоявшимся.

Также признан несостоявшимся запрос ценовых предложений и по монтажу LED-экрана — тут не было подано ни одной заявки. Кстати, на звук и экраны из бюджета также рассчитывают выделить не более 3 тысяч рублей на каждый лот.

Таким образом, в целом на проведение концерта и салюта 9 Мая из гродненского бюджета планировали направить не более 27 тысяч рублей.