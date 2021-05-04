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«Карася ловят ведрами». Рыбаки бьют тревогу: в Брестском районе на водоеме гибнет рыба
04.05.2021 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дохлых карасей обнаружили рыбаки на техническом водоеме возле агрогородка Большие Мотыкалы. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты природоохранной инспекции.
Внимание к инциденту привлек автор YouTube-канала
Однако в мае этого года любителей рыбалки ждало разочарование. На видео, которое опубликовано на канале «Рыболовные приключения», видно, что на берегу водоема лежат дохлые караси. Там же стоит несколько пластиковых ведер, заполненных рыбой.
— Местные жители пытаются подсаками что-то выловить, что еще живое. Чаек полно. Картина невеселая. Дохлые караси повсюду, — прокомментировал автор ролика.
Председатель Мотыкальского сельисполкома Владимир Леташков заверил, что никаких аварий на территории сельскохозяйственного предприятия, к которому относится водоем, не произошло.
— Там нет водоемов, пригодных для рыбалки. Там все технические водоемы, — сообщил Владимир Николаевич.
По данным TUT.BY, для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, на место выезжали специалисты природоохранной инспекции.
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Рыбу из воды достают подсаками.
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