В Глубоком осудили ветврача, жестоко «усыпившего» хаски - собака мучительно умирала сутки

Источник материала: Tut.by

Суд в Глубоком оштрафовал главного ветврача СХФ «Прошково» на 20 базовых величин (580 рублей) за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сообщают зоозащитники. Напомним, мужчину обвиняли в том, что он отравил настойкой чемерицы жившую у него на подворье хаски Герду — и она мучительно умирала сутки .



Хаски в ветклинике под капельницей. С момента введения яда, утверждают зоозащитники, прошло уже более 20 часов. Фото: страница общественного объединения «Паритет» в фейсбуке

На подворье в деревне Прошково Глубокского района жила 2-летняя хаски Герда. Но хозяева не справились с ее воспитанием — и собака задушила домашнюю живность у соседей. Владельцы решили «усыпить» собаку.

4 февраля хозяин подворья — главный ветеринарный врач СХФ «Прошково» — ввел собаке в вену 25 мл настойки чемерицы. Сделал он это по просьбе сожителя своей дочери, которому хаски и принадлежала.

Днем 5 февраля в деревню приехала волонтер и увидела, что Герда еще жива. Женщина отвезла собаку в ветклинику в Глубокое. Там хаски положили под капельницу. Но это произошло через 20 часов после введения яда. Спасти животное не удалось.

— Умирала собака сутки в страшных муках, — рассказывали зоозащитники.

Труп собаки забрали волонтеры общественного объединения «Паритет». Они же обратились в Глубокский РОВД, чтобы наказать тех, кто виновен в отравлении хаски и кто не помог ей, пока она умирала в сарае.

Ветврача привлекли к административной ответственности — по ч. 3 ст. 16.29 КоАП (Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель). Мужчина получил минимальное наказание по этой статье: санкции по ней — штраф от 20 до 30 базовых величин (от 580 до 870 рублей), или общественные работы, или арест.