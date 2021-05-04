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«Белпочта» досрочно выплатит пособия и пенсии за 9 и 11 мая
04.05.2021 16:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
«Белпочта»
В связи с государственными праздниками 9 мая (День Победы) и 11 мая (Радуница), почтовые отделения Беларуси обеспечат досрочное получение выплат.
Пособия и пенсии за 9 мая можно будет получить:
За 11 мая:
Пресс-служба «Белпочты» предупреждает, что в воскресение (9 мая) и во вторник (11 мая) будут работать только дежурные почтовые отделения, остальные будут закрыты.
Напомним, всвязи с выпадением Радуницы на вторник, Совмин
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«Белпочта» рассказала, в каком порядке будет осуществляться досрочная выдача пособий и пенсий перед майскими праздниками.
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