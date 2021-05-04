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«Белпочта» досрочно выплатит пособия и пенсии за 9 и 11 мая

04.05.2021 16:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Белпочта» рассказала, в каком порядке будет осуществляться досрочная выдача пособий и пенсий перед майскими праздниками.

В связи с государственными праздниками 9 мая (День Победы) и 11 мая (Радуница), почтовые отделения Беларуси обеспечат досрочное получение выплат.

Пособия и пенсии за 9 мая можно будет получить:

  • В Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях - с 6 мая;
  • В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях – с 7 мая.

За 11 мая:

  • В Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях - с 8 мая;
  • В Витебске, Гомеле и Гродно - 10 мая.

Пресс-служба «Белпочты» предупреждает, что в воскресение (9 мая)  и во вторник (11 мая) будут работать только дежурные почтовые отделения, остальные будут закрыты.

Напомним, всвязи с выпадением Радуницы на вторник, Совмин принял решение о переносе рабочего понедельника 10 мая на субботу 15 мая. Данное решение носит рекомендательный характер, но большинство белорусов все же смогут насладиться длинными выходными.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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«Белпочта» рассказала, в каком порядке будет осуществляться досрочная выдача пособий и пенсий перед майскими праздниками.
 
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