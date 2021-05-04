«Белпочта» досрочно выплатит пособия и пенсии за 9 и 11 мая

«Белпочта» рассказала , в каком порядке будет осуществляться досрочная выдача пособий и пенсий перед майскими праздниками.

В связи с государственными праздниками 9 мая (День Победы) и 11 мая (Радуница), почтовые отделения Беларуси обеспечат досрочное получение выплат.

Пособия и пенсии за 9 мая можно будет получить:

В Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях - с 6 мая;

В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях – с 7 мая.

За 11 мая:

В Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях - с 8 мая;

В Витебске, Гомеле и Гродно - 10 мая.

Пресс-служба «Белпочты» предупреждает, что в воскресение (9 мая) и во вторник (11 мая) будут работать только дежурные почтовые отделения, остальные будут закрыты.