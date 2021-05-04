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В Гомеле вынесен приговор доверенным лицам Тихановской

04.05.2021 16:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Гомеле вынесен приговор четырем активистам Светланы Тихановской по делу о «захвате зданий госорганов». Об этом сообщает Генпрокуратура в своем телеграм-канале.

По делу проходят четыре человека: Юрий Власов, Александр Шабалин, Дмитрий Ивашков и Татьяна Каневская.

«Обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках и приготовлению к захвату зданий и сооружений группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, доверенному лицу бывшего кандидата в президенты инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей», — говорится в заявлении ведомства.

В итоге суд назначил ровно такие сроки, как просил прокурор: Каневской — 6 лет колонии общего режима, Шабалину и Ивашкову — по 6 лет колонии усиленного режима, Власову — 6 с половиной лет колонии усиленного режима (с учетом обвинения по статье 369 (публичное оскорбление представителя власти).

Генпрокуратура отметила, что обвиняемые свою вину не признали.

Как пишет «Гомельская правда», приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Что говорят родственники осужденных

По словам родственников, Власов, Ивашков, Каневская и Шабалин сообщали суду о применении к ним методов физического и психологического воздействия со стороны следствия, а в последнем слове они говорили о политической мотивации дела и своей невиновности.

«Чуда ожидать от сегодняшнего решения суда было бы наивным. Мы надеемся на одно: наступит время, когда справедливость восторжествует в обществе в целом», — цитирует Николая и Алексея Каневских (мужа и сына Татьяны Каневской) «Сильные Новости».

Жена Дмитрия Ивашкова Светлана сказала следующее:

«Мой муж сидит за правду. За то, что хотел нормального будущего для своего сына. У любого благородного человека когда-то наступает точка невозврата: когда человек не может больше терпеть несправедливости. Мой муж — такой человек».

Ранее

СК заявил, что ГУБОПиК получил информацию, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле, а для осуществления своего плана ищут желающих среди экс-силовиков и сотрудников МЧС.

«С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановска. Обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года», - говорилось в сообщении.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле вынесен приговор четырем активистам Светланы Тихановской по делу о «захвате зданий госорганов». Об этом сообщает Генпрокуратура в своем...
 
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