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В Гомеле вынесен приговор доверенным лицам Тихановской
04.05.2021 16:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Гомеле вынесен приговор четырем активистам Светланы Тихановской по делу о «захвате зданий госорганов». Об этом
По делу проходят четыре человека: Юрий Власов, Александр Шабалин, Дмитрий Ивашков и Татьяна Каневская.
«Обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках и приготовлению к захвату зданий и сооружений группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, доверенному лицу бывшего кандидата в президенты инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей», — говорится в заявлении ведомства.
В итоге суд назначил ровно такие сроки, как просил прокурор: Каневской — 6 лет колонии общего режима, Шабалину и Ивашкову — по 6 лет колонии усиленного режима, Власову — 6 с половиной лет колонии усиленного режима (с учетом обвинения по статье 369 (публичное оскорбление представителя власти).
Генпрокуратура отметила, что обвиняемые свою вину не признали.
Как
Что говорят родственники осужденных
По словам родственников, Власов, Ивашков, Каневская и Шабалин сообщали суду о применении к ним методов физического и психологического воздействия со стороны следствия, а в последнем слове они говорили о политической мотивации дела и своей невиновности.
«Чуда ожидать от сегодняшнего решения суда было бы наивным. Мы надеемся на одно: наступит время, когда справедливость восторжествует в обществе в целом», —
Жена Дмитрия Ивашкова Светлана сказала следующее:
«Мой муж сидит за правду. За то, что хотел нормального будущего для своего сына. У любого благородного человека когда-то наступает точка невозврата: когда человек не может больше терпеть несправедливости. Мой муж — такой человек».
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СК
«С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановска. Обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года», - говорилось в сообщении.
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В Гомеле вынесен приговор четырем активистам Светланы Тихановской по делу о «захвате зданий госорганов». Об этом сообщает Генпрокуратура в своем...
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