«Все артисты геи, серьезно?» История Эвена, который ради балета переехал в Беларусь из Франции

Источник материала: Tut.by

Эвен родился во Франции и в 13 лет попал в балетную школу при Гранд-Опера, это один из самых значимых театров оперы и балета в мире. Но через 3 года из-за не самой лучшей успеваемости парню пришлось менять балетную школу. Перед ним стал выбор: искать что-то во Франции или переезжать в другую страну. Эвен всегда хотел быть похожим на русского артиста балета, поэтому начал рассматривать школы в России, однако там цена для иностранцев была очень высокой. Один знакомый парня на тот момент учился в Белорусской хореографической гимназии-колледже в Минске и рассказал об этом Эвену. Так он и попал в столицу Беларуси, не зная даже, где Минск находится. В самом начале ему было тяжело, Эвен не понимал русского и очень удивлялся различиям культур. На 3-м курсе парня пригласили работать в Большой театр оперы и балета, и совсем скоро он стал ведущим солистом. Это история о труде, безумной любви к своему делу, конкуренции и стереотипах. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.