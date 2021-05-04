ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Все артисты геи, серьезно?» История Эвена, который ради балета переехал в Беларусь из Франции

04.05.2021 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Эвен родился во Франции и в 13 лет попал в балетную школу при Гранд-Опера, это один из самых значимых театров оперы и балета в мире. Но через 3 года из-за не самой лучшей успеваемости парню пришлось менять балетную школу. Перед ним стал выбор: искать что-то во Франции или переезжать в другую страну. Эвен всегда хотел быть похожим на русского артиста балета, поэтому начал рассматривать школы в России, однако там цена для иностранцев была очень высокой. Один знакомый парня на тот момент учился в Белорусской хореографической гимназии-колледже в Минске и рассказал об этом Эвену. Так он и попал в столицу Беларуси, не зная даже, где Минск находится. В самом начале ему было тяжело, Эвен не понимал русского и очень удивлялся различиям культур. На 3-м курсе парня пригласили работать в Большой театр оперы и балета, и совсем скоро он стал ведущим солистом. Это история о труде, безумной любви к своему делу, конкуренции и стереотипах. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белпочта» досрочно выплатит пособия и пенсии за 9 и 11 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by