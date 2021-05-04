Верховный суд оставил в силе смертный приговор за жестокое убийство пенсионеров в Слуцком районе

Источник материала: Tut.by

Верховный суд 4 мая рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в силе приговор приговоренному к расстрелу Виктору Скрундику за убийство и покушение на убийство пенсионеров в Слуцком районе. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Виктор Скрундик. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Серия убийств под Слуцком произошла в 2019 году. 14 января в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения были предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику (ранее дважды судим) и 33-летнему Валентину Бушнину (ранее шесть раз судим). По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей, чтобы пропить их.

Через неделю, 21 января, произошло нападение на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым. Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя. Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу (ранее не судим).

Через 10 дней, 31 января, в деревне Суховчицы произошло нападение на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, который признан виновным в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги на выпивку. Пенсионерке удалось спастись. Благодаря тому, что Софья Мацеле выжила, началось расследование по этим делам.

Судили фигурантов два раза. Первый раз суд приговорил Виктора Скрундика к смертной казни, его подельнику Виталию Мятежу дали 22 года колонии, Валентину Бушнину — 18 лет. Однако Верховный суд приговор отменил и отправил дело на повторное рассмотрение . Но Минский областной суд и во второй раз принял аналогичное решение: Скрундику — высшую меру, Мятежу и Бушнину — 22 года и 18 лет — соответственно.



На первой скамейке — Валентин Бушнин, позади него — Валентин Мятеж и Виктор Скрундик. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сегодня Верховный суд согласился с решением Минского облсуда и оставил приговор в силе. У Скрундикова осталась возможность написать прошение о помиловании на имя президента.

Кто такой Виктор Скрундик

Виктор Скрундик родился в многодетной семье. Его мама работала учителем, а папа — милиционером, пока не начались проблемы с алкоголем, жили в Минске. Пьянство привело семью на родину отца, в деревню под Слуцком. Вскоре отца и мать лишили родительских прав, они по очереди стали попадать за решетку, а детей забрали в интернат, за исключением Виктора: его воспитывали бабушка и дедушка в деревне.

Родная сестра Виктора рассказывала, что молодой человек был жесток, особенно когда выпивал — избивал и ее, и бабушку, угрожал даже маленьким племянникам. Его жизнь была повторением судьбы родителей, зависимых от алкоголя, неоднократно судимых. Отец умер, где мать, дети так и не знают.

В ходе судебных прений гособвинитель обращал внимание на психологический портрет Скрундика: низкая самооценка, упрямство, считает, что другие люди должны тратить на него время и нести за это ответственность, импульсивен, может резко менять отношение к людям, в состоянии алкогольного опьянения неуравновешен и опасен.

— Я искренне прошу прощения у родных убитых, — заявлял в Верховном суде во время рассмотрения первой апелляции на приговор Виктор Скрундик. — В данный момент не знаю, как мне доказать, что я раскаиваюсь. Если можете, простите меня, я понимаю, что жизнь близких не вернуть. Бог учит прощать и давать человеку шанс на жизнь. Каждый день и каждую минуту думаю, что пришлось пережить вам. Каждый день засыпаю и просыпаюсь с мыслью вернуть все назад, но это невозможно. Прошу вас дать мне шанс на исправление.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время прошение о помиловании было подписано дважды. Последний раз — в апреле этого года — высшая мера была заменена пожизненным заключением братьям Илье и Станиславу Костевым, осужденным за жестокое убийство учительницы . Правда родные Костевых официальных документов пока так и не получили.

Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда сегодня перед началом судебного заседания апелляции слышал, как Скрундик рассказывал адвокату, что сейчас находится в камере смертников один. По словам Скрундика, его сокамернику — одному из братьев Костевых — еще 26 апреля принесли бумагу о помиловании.