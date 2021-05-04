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Под Гомелем мужчина стрелял из ружья - чтобы задержать, пришлось вызвать ОМОН
04.05.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Поколюбичах пьяный мужчина устроил стрельбу, а потом пытался скрыться от милиции на скутере. Чем все закончилось,
3 мая вечером в милицию позвонила жительница деревни Поколюбичи и сообщила о том, что ее пьяный супруг заряжает охотничье ружье. Сама женщина дома отсутствовала, но там находилась ее 10-летняя дочь, она и сообщила матери о странном поведении мужчины. Позже, когда девочка покинула дом, его хозяин два раза выстрелил.
Сотрудники патрульно-постовой службы оцепили участок, а прибывший ОМОН уже готов был задержать хозяина дома, но тот завел скутер и выехал на улицу. Началось преследование. На требования остановиться сельчанин не реагировал. Вскоре его все-таки задержали.
Как пояснил задержанный, ружье ему подарил местный пенсионер, который умер. А стрелял он, потому как захотелось праздничного фейерверка.
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Как пояснил задержанный, ружье ему подарил местный пенсионер, который умер. А стрелял он, потому как захотелось праздничного фейерверка.
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