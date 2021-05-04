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Сергей Пархоменко: Я здесь ради тех, кто гордится, что он белорус
04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Я здесь ради тех, кто гордится, что он белорус". Обращение Сергея Пархоменко к белорусам.
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"Я здесь ради тех, кто гордится, что он белорус". Обращение Сергея Пархоменко к белорусам. Полную версию интервью смотрите здесь.
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