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435 лет назад Несвиж получил Магдебургское право

04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Исторический юбилей в Несвиже: 435 лет назад город получил Магдебургское право, а это означала новый прогрессивный этап в его развитии. Привилегия, которая сформировалась в Европе XIII столетия, дала местности и ее населению жить по законам самоуправления, более эффективно расти экономически.

Чего достиг Несвиж той эпохи, расскажет Наталья Бордиловская (видео).

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Исторический юбилей в Несвиже: 435 лет назад город получил Магдебургское право, а это означала новый прогрессивный этап в его развитии. Привилегия, которая...
 
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