Источник материала: БT

Телеканал Russia Today с помощью нейросетей отреставрировал кадры Великой Отечественной. На бесценном историческом видео уже в цвете - первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года и редкие кадры, снятые после капитуляции Германии. На них воины-победители возвращаются домой.

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