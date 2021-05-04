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Russia Today с помощью нейросетей отреставрировал кадры Великой Отечественной
04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Телеканал Russia Today с помощью нейросетей отреставрировал кадры Великой Отечественной. На бесценном историческом видео уже в цвете - первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года и редкие кадры, снятые после капитуляции Германии. На них воины-победители возвращаются домой.
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Телеканал Russia Today с помощью нейросетей отреставрировал кадры Великой Отечественной. На бесценном историческом видео уже в цвете - первый парад советских войск в...
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