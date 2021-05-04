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Ученые БГУ разработали уникальную технологию восстановления грунтов, загрязненных нефтепродуктами
04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Благодаря технологии Landscape грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени в Беларуси такие загрязненные почвы сжигали. Эта технология малоэффективна и неэкологична, так как при термической обработке образуются отравляющие продукты горения.
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Благодаря технологии Landscape грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени в Беларуси такие загрязненные почвы...
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