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МЧС проводит акцию "Не оставляйте детей одних"

04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасность детей - под пристальным вниманием спасателей Минской области. Перед началом долгих летних каникул стартовала акция "Не оставляйте детей одних". Сотрудники МЧС в первую очередь предупреждают родителей, напоминают об ответственности за младших школьников. Иногда наличие простых бытовых приборов в руках несовершеннолетнего может обернуться бедой. Спасатели в течение месяца будут проводить уроки для малышей и взрослых на базе учреждений образования, организуют викторины в крупных торговых центрах. Работают сейчас в усиленном режиме и районные центры безопасности. Там для посетителей проводят образовательные экскурсии.

Финальные этапы акции пройдут 31 мая и 1 июня в районных центрах и в столице. В программе демонстрация спецтехники, занимательные игры и мастер-классы от аварийных служб разных профилей.

 
 
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Безопасность детей - под пристальным вниманием спасателей Минской области. Перед началом долгих летних каникул стартовала акция "Не оставляйте детей одних"....
 
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