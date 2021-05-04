В Минске 8 мая с 9 до 12 часов пройдут прямые телефонные линии

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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии. В столице 8 мая с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

А на вопросы жителей центрального региона ответит первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.