Патриотическая конференция прошла в Молодечно

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Героическое прошлое в эти дни вспоминают во время своеобразных уроков памяти, которые проходят в учебных заведениях Минской области. Так, в 14-й средней школе в Молодечно накануне Дня Победы участники патриотической конференции вспомнили имена героев Великой Отечественной и события, принесшие нам победный май. В конференции участвовали историки, представители общественных организаций, руководство учреждений образования и молодежь. Старшеклассники выступали с докладами вместе с учеными. Среди организаторов мероприятия и Белорусский фонд мира. Его активисты уделяют много внимания воспитанию молодого поколения.

Школьники Молодечно помогают благоустроить памятники и воинские захоронения. Вместе с учителями ученики пополняют экспозиции музеев воинской славы и занимаются историческими исследованиями.