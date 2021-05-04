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Накануне 9 Мая фронтовика Петра Корнеева поздравляли под звуки духового оркестра

04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Их подвигами гордятся не только дети и внуки, но и целые поколения. Накануне 9 Мая по всей Минской области поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодняшний день стал особенным для 96-летнего жителя Борисова Петра Корнеева. Поздравляли фронтовика под звуки духового оркестра. В гости пришли представители местных властей, профсоюзной организации, а также военные и молодежь. Петр Корнеев начинал служить в 1943 году в России, получил ранения. Позже уже радистом артиллерии дошел до Восточной Пруссии. После войны служил офицером в Германии, Чехословакии. Закончил военную карьеру в Борисове.

Фронтовой марш в исполнении духового оркестра сегодня звучал и в адрес Веры Шаткевич. Ей 98. На фронте служила медсестрой, а после войны работала медработником в Борисове. Слова благодарности за Победу - наша признательность ветеранам.

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Их подвигами гордятся не только дети и внуки, но и целые поколения. Накануне 9 Мая по всей Минской области поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны....
 
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