К акции #РомаЖиви присоединились медийные лица нашей страны и юные белорусы

Источник материала: БT

Белорусы продолжают поддерживать Романа - 12-летнего героя, который вынес из огня младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом #РомаЖиви в социальных сетях появляются фотографии, видеоролики с теплыми посланиями в поддержку мальчика из Мядельского района и его семьи. К акции присоединились медийные лица нашей страны и юные белорусы.



В Беларуси стартовала акция #РомаЖиви

В минувшую среду подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар и спасти своего полуторагодовалого брата (малыш не пострадал). А вот у Ромы более 50 % ожогов тела. Сейчас подросток в Республиканском ожоговом центре больницы скорой помощи и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Рому готовят к очередной операции



По последней информации медиков, на данный момент состояние мальчика стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым . Сейчас врачи готовят его к очередной операции. Сегодня же состоялся консилиум с участием представителей министерств здравоохранения Беларуси и России. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе. Состояние здоровья юного героя и жилищный вопрос (а семья Ромы осталась без дома) на контроле главы государства.