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К акции #РомаЖиви присоединились медийные лица нашей страны и юные белорусы
04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусы продолжают поддерживать Романа - 12-летнего героя, который вынес из огня младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом #РомаЖиви в социальных сетях появляются фотографии, видеоролики с теплыми посланиями в поддержку мальчика из Мядельского района и его семьи. К акции присоединились медийные лица нашей страны и юные белорусы.
В минувшую среду подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар и спасти своего полуторагодовалого брата (малыш не пострадал). А вот у Ромы более 50 % ожогов тела. Сейчас подросток в Республиканском ожоговом центре больницы скорой помощи и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Белорусы продолжают поддерживать Романа - 12-летнего героя, который вынес из огня младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом...
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