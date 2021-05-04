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К акции #РомаЖиви присоединились медийные лица нашей страны и юные белорусы

04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы продолжают поддерживать Романа - 12-летнего героя, который вынес из огня младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом #РомаЖиви в социальных сетях появляются фотографии, видеоролики с теплыми посланиями в поддержку мальчика из Мядельского района и его семьи. К акции присоединились медийные лица нашей страны и юные белорусы.

В Беларуси стартовала акция #РомаЖиви

В минувшую среду подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар и спасти своего полуторагодовалого брата (малыш не пострадал). А вот у Ромы более 50 % ожогов тела. Сейчас подросток в Республиканском ожоговом центре больницы скорой помощи и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Рому готовят к очередной операции


По последней информации медиков, на данный момент состояние мальчика стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым. Сейчас врачи готовят его к очередной операции. Сегодня же состоялся консилиум с участием представителей министерств здравоохранения Беларуси и России. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе. Состояние здоровья юного героя и жилищный вопрос (а семья Ромы осталась без дома) на контроле главы государства.


 
 
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Белорусы продолжают поддерживать Романа - 12-летнего героя, который вынес из огня младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом...
 
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