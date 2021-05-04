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Статистика Минздрава по COVID-19 на 4 мая
04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси за сутки зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 617. С начала пандемии заболели 362 594 человека. Выздоровели 353 081, умерли 2 582. Проведено почти 5 903 000 тестов.
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 617. С начала пандемии заболели 362 594 человека. Выздоровели 353 081, умерли 2 582. Проведено почти 5 903 000...
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