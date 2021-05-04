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Прогноз погоды на 5 мая
04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Днем 5 мая местами по Беларуси ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В дневные часы 6 мая во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Завтра территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Днем 5 мая местами по Беларуси ожидаются грозы и...
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