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Певец Серега о своем отношении к протестам в Беларуси
04.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Государство выполнило свою работу. Очень сложно представить, как это можно было сделать лучше". Сергей Пархоменко рассказал о своем отношении к протестам в Беларуси.
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Государство выполнило свою работу. Очень сложно представить, как это можно было сделать лучше Сергей Пархоменко рассказал о своем отношении к протестам в...
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