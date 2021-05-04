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Звезды и флажки. Как в Минске готовятся к 9 Мая
04.05.2021 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск уже вовсю готовят к празднованию Дня Победы. На площади Победы устанавливают конструкции для концерта, по городу — флажки, звезды и плакаты. TUT.BY посмотрел, как идет подготовка.
Подробную программу мероприятий в честь 9 Мая еще не обнародовали. Но по
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Минск уже вовсю готовят к празднованию Дня Победы. На площади Победы устанавливают конструкции для концерта, по городу - флажки, звезды и плакаты. TUT.BY посмотрел, как...
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