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Звезды и флажки. Как в Минске готовятся к 9 Мая

04.05.2021 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск уже вовсю готовят к празднованию Дня Победы. На площади Победы устанавливают конструкции для концерта, по городу — флажки, звезды и плакаты. TUT.BY посмотрел, как идет подготовка.

Подробную программу мероприятий в честь 9 Мая еще не обнародовали. Но по тендерам ясно: будет концерт на площади Победы, фейерверки в цветах госфлага — в пяти точках Минска. Еще в воздух планируют запустить 4 тысячи красных и зеленых воздушных шаров, но против этой идеи уже ополчились экологи (петиция против такого запуска собрала около 400 подписей). Кроме того, в День Победы будут также чествовать государственные флаг и герб. А пока посмотрите, как украшают город.













 
Теги: Минск
 
 
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Минск уже вовсю готовят к празднованию Дня Победы. На площади Победы устанавливают конструкции для концерта, по городу - флажки, звезды и плакаты. TUT.BY посмотрел, как...
 
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