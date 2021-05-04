Два года «домашней химии» и компенсация. В Минске судили мужчину за оскорбление Балабы

Источник материала: Tut.by

Минчанина осудили на два года «домашней химии» за оскорбление командира ОМОНа ГУВД Дмитрия Балабы. Суд также вынес частное определение руководству института, в котором работает обвиняемый. Подробности сообщает правозащитный центр «Весна» (лишенный регистрации в Беларуси).

В суде Московского района Минска 4 мая судили техника Института мясо-молочной промышленности Андрея Цеменовского. Он получил два года «домашней химии» по ст. 369 УК РБ за оскорбление в одном из телеграм-каналов командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабы.

Дело рассматривал судья Сергей Кацер, гособвинение поддерживал Евгений Силяков.

11 и 12 октября 2020 года Цеменовский оставлял комментарии оскорбительного содержания в адрес Дмитрия Балабы в одном из телеграм-каналов. Комментарий на заседании не озвучивали.

— Комментарий оставлен обвиняемым в нецензурной форме, в котором имеется негативная оценка представителей власти. Комментарий непосредственно связан с исполнением потерпевшим служебных обязанностей, был оставлен в открытом доступе. Данное преступление подрывает престиж управленческой деятельности в государстве, которая осуществляется милицией, — сказал в судебных прениях гособвинитель Силяков.

Оскорбления подтверждаются скриншотами, осмотром телефона, показаниями обвиняемого. Вину он признал полностью.

Отягчающим обстоятельством признали мотив совершения преступления «с политической и идеологической враждебностью».

Потерпевший Балаба оценил моральный ущерб в тысячу рублей. Судья постановил выплатить компенсацию в полном объеме. Балаба попросил перечислить эти деньги на благотворительность.

Также суд вынес частное определение руководству института, где работает обвиняемый. По мнению суда, там ведется «недостаточная профилактическая и пояснительная работа в коллективе о недопущении совершения преступлений и правонарушений». Судья предложил ознакомить работников с постановлением суда на общем собрании — в воспитательных целях.

Напомним , в ноябре 2020 года за оскорбление Балабы судили также 19-летнего студента. Он «оставил свое послание» на объявлении возле подъезда, где живет командир столичного ОМОНа. Парню дали полтора года «химии» и постановили выплатить компенсацию за моральный ущерб — тысячу рублей.