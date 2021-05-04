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В Борисове задержали белорусского врача-невролога, который работает в Норильске. Сейчас он в ИВС в Гродно
04.05.2021 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Борисове был задержан невролог Александр Телего. Об этом
Александр Телего работает в Норильске, а в Борисове живут его родители.
Про врача в 2012 году
Также о докторе есть информация на
На сайте доктор пишет о себе: «Окончил Белорусский государственный медицинский университет в 2003 году. Военно-медицинский факультет. Имею вторую категорию. Основная специальность — неврология». Общий стаж работы — более 15 лет.
Как рассказали знакомые Александра, он отсутствовал в Беларуси с сентября прошлого года и приехал на родину в апреле в отпуск. Что стало причиной задержания медика, его знакомые не знают. Но предполагают, что это может быть связано с его активной гражданской позицией.
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В Борисове задержали белорусского врача-невролога, который работает в Норильске. Сейчас он в ИВС в Гродно
Как рассказали знакомые, Александр отсутствовал в Беларуси с сентября прошлого года и приехал на родину в апреле в свой отпуск. Что стало причиной задержания...
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