В Борисове задержали белорусского врача-невролога, который работает в Норильске. Сейчас он в ИВС в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Борисове был задержан невролог Александр Телего. Об этом сообщил телеграмм-канал «Белые халаты». Задержали доктора вечером 3 мая.

По информации TUT.BY, сейчас он находится в ИВС, который расположен в здании тюрьмы № 1 в Гродно. Что ему инкриминируют — пока неизвестно.



Фото: sprosivracha.com

Александр Телего работает в Норильске, а в Борисове живут его родители.

Про врача в 2012 году писали на официальном сайте Норильска, когда специалистам «дефицитной» профессии вручали ключи от служебных квартир. Одним из тех, кто перебрался в северный российский город по программе местной администрации, был и Александр Телего.

Также о докторе есть информация на портале «Спроси врача». Место работы — Норильская межрайонная поликлиника.

На сайте доктор пишет о себе: «Окончил Белорусский государственный медицинский университет в 2003 году. Военно-медицинский факультет. Имею вторую категорию. Основная специальность — неврология». Общий стаж работы — более 15 лет.

Как рассказали знакомые Александра, он отсутствовал в Беларуси с сентября прошлого года и приехал на родину в апреле в отпуск. Что стало причиной задержания медика, его знакомые не знают. Но предполагают, что это может быть связано с его активной гражданской позицией.