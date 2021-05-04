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Лукашенко запретил регистрацию жилищных облигаций – но не всем
04.05.2021 19:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Александр Лукашенко во вторник подписал указ № 176, которым вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций. Целью документа декларируется защита интересов граждан, которые инвестируют средства в жилищное строительство.
Запрет коснется не всех: указом предусмотрены исключительные случаи, когда регистрация жилищных облигаций все же возможна – а именно в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.
Документ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, что даст застройщикам возможность в течение данного срока осуществлять эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов.
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Указ принят в целях защиты интересов граждан, которые инвестируют средства в жилищное строительство.
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