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Автопробег в память о легендарном прорыве вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны

04.05.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Их было 17 тысяч против 60-тысячного войска врага. Сегодня 77 лет со дня легендарного прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. В ночь с 4 на 5 мая 1944 года из кольца смерти партизаны вывели 15 тысяч мирных жителей. В память о подвиге в семи километрах от Ушачей воздвигнут мемориал. Каждый год в день прорыва здесь собираются дети и внуки героев. В этом уголке Беларуси нет семьи, которую не затронула бы  партизанская быль. Жив участник тех героических событий - Демьян Крупеня. Каждое слово ветерана наследники Победы ловят, затаив дыхание. 


Демьян Крупеня, ветеран Великой Отечественной войны:

Эта земля, на которой мы сейчас стоим, полита кровью, прожжена огнем. Желаю, чтобы наша молодежь жила в мире, дружбе, согласии, чтобы не голодали и не было этой страшной войны.

Игорь Федоров, зампредседателя Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Для нас это память, память наших отцов, дедов, которые защищали нашу Родину, отдали жизни для того, чтобы мы сегодня мирно растили детей.


Украшением праздника стал патриотический автопробег. На мемориальном комплексе работали тематические площадки. Гости могли ознакомиться с бытом партизан и попробовать  солдатскую кашу. 

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Их было 17 тысяч против 60-тысячного войска врага. Сегодня 77 лет со дня легендарного прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. В ночь с 4 на 5 мая...
 
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