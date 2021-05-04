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Автопробег в память о легендарном прорыве вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны
04.05.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Их было 17 тысяч против 60-тысячного войска врага. Сегодня
Демьян Крупеня, ветеран Великой Отечественной войны:
Эта земля, на которой мы сейчас стоим, полита кровью, прожжена огнем. Желаю, чтобы наша молодежь жила в мире, дружбе, согласии, чтобы не голодали и не было этой страшной войны.
Игорь Федоров, зампредседателя Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Для нас это память, память наших отцов, дедов, которые защищали нашу Родину, отдали жизни для того, чтобы мы сегодня мирно растили детей.
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Их было 17 тысяч против 60-тысячного войска врага. Сегодня 77 лет со дня легендарного прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. В ночь с 4 на 5 мая...
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