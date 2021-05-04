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В Гомеле вынесен приговор по делу доверенных лиц Тихановской

04.05.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На четверых 24 с половиной года. На скамье подсудимых трое мужчин и женщина. Согласно материалам дела, обвиняемые планировали организацию беспорядков в Гомеле, захват зданий госорганов, а также назначение своих глав администраций. Вину фигуранты не признали. Обстоятельства уголовного дела стали известны в ходе расследования другого - в отношении Сергея Тихановского и были выделены в отдельное производство. Оперативники отрабатывали тех, кто планировал организацию массовых беспорядков во время политической кампании в Беларуси. 

Денис Микушев,  начальник отдела прокуратуры Гомельской области:

Данные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13, ч. 2. ст. 293, ч. 1 ст. 292 УК Республики Беларусь, и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет каждому, а 53-летнему жителю города Гомеля и по статье 369 по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев. Мужчинам назначено наказание в условиях усиленного режима, а женщине в условиях общего режима.

У оперативников имелась информация о том, что лица из ближайшего окружения одного из экс-кандидатов готовятся к захвату зданий госорганов. Себе в команду эти люди подбирали бывших военных, милиционеров и спасателей. И уже 5 августа собрались обсудить конкретный план действий. На встрече присутствовала и сама Тихановская.

 В Гомеле вынесен приговор по делу доверенных лиц Тихановской

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.  

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Теги: Гомель
 
 
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На четверых 24 с половиной года. На скамье подсудимых трое мужчин и женщина. Согласно материалам дела, обвиняемые планировали организацию беспорядков в Гомеле,...
 
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