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Несвиж отмечает 435 лет со дня установления Магдебургского права

04.05.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Исторический юбилей в Несвиже - город отмечает 435 лет со дня установления в нем Магдебургского права. Это привилегия, которая сформировалась в XIII веке и давалась только городам со значительным социально-экономическим и общественным развитием. Магдебургское право давало возможность жить по законам самоуправления, более эффективно развивать свою экономику и торговлю, способствовало прогрессу в правах и свободах граждан. Магдебургское право в Несвиже появилось при Николае Христофоре Радзивилле (Сиротке). Свой герб город получил именно в это время.

В эпоху Магдебургского права в Несвиже создали важные исторические объекты, которые по сей день являются архитектурной особенностью города. Так, первой постройкой, которую жители Несвижа самостоятельно возвели в 1596 году, была ратуша. Она сохранилась через века.

 
 
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Исторический юбилей в Несвиже - город отмечает 435 лет со дня установления в нем Магдебургского права. Это привилегия, которая сформировалась в XIII веке и давалась...
 
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