В Беларуси стартовала акция #РомаЖиви

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Белорусы поддерживают маленького 12-летнего героя, который вынес из огня своего младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом #РомаЖиви в социальных сетях появляются фотографии, видеоролики с теплыми посланиями в поддержку мальчика из Мядельского района и его семьи. К акции присоединились и медийные лица нашей страны.

В минувший четверг подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар и спасти своего полуторагодовалого брата . Малыш не пострадал. А парень получил серьезные травмы - у него более 50 процентов ожогов тела. Сейчас подросток находится в Республиканском ожоговом центре больницы скорой помощи и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.