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В Беларуси стартовала акция #РомаЖиви
04.05.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусы поддерживают маленького 12-летнего героя, который вынес из огня своего младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом #РомаЖиви в социальных сетях появляются фотографии, видеоролики с теплыми посланиями в поддержку мальчика из Мядельского района и его семьи. К акции присоединились и медийные лица нашей страны.
В минувший четверг подросток, находясь дома без родителей,
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Белорусы поддерживают маленького 12-летнего героя, который вынес из огня своего младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом...
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