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В Беларуси стартовала акция #РомаЖиви

04.05.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы поддерживают маленького 12-летнего героя, который вынес из огня своего младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом #РомаЖиви в социальных сетях появляются фотографии, видеоролики с теплыми посланиями в поддержку мальчика из Мядельского района и его семьи. К акции присоединились и медийные лица нашей страны. 

В минувший четверг подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар и спасти своего полуторагодовалого брата. Малыш не пострадал. А парень получил серьезные травмы - у него более 50 процентов ожогов тела. Сейчас подросток находится в Республиканском ожоговом центре больницы скорой помощи и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

 
 
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Белорусы поддерживают маленького 12-летнего героя, который вынес из огня своего младшего брата и сейчас в минской больнице борется за свою жизнь. Под хештегом...
 
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