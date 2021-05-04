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На трубе Брестской ТЭЦ с госфлагом установили ночную подсветку
04.05.2021 21:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните бело-красную трубу брестской ТЭЦ, на которой
Монтаж осветительных приборов начался 4 мая. Рабочие в люльках устанавливали лампы вокруг трубы сверху и снизу от изображения госфлага.
Напомним, ранее в комментарии областной газете
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История с бело-красной трубой ТЭЦ получила неожиданное продолжение.
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