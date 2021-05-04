На трубе Брестской ТЭЦ с госфлагом установили ночную подсветку

Источник материала: Tut.by

Помните бело-красную трубу брестской ТЭЦ, на которой нарисовали государственный флаг ? На этом история не закончилась. 4 мая рабочие дополнили рисунок ночной подсветкой.





Монтаж осветительных приборов начался 4 мая. Рабочие в люльках устанавливали лампы вокруг трубы сверху и снизу от изображения госфлага.





Напомним, ранее в комментарии областной газете «Заря» «Брестэнерго» сообщил, что «проект изображения согласован со всеми соответствующими инстанциями». В том числе и с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.



