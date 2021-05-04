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Л. Ананич: Важно помнить героев Победы, чтобы не переписывались уроки истории
04.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О важности сохранить память о наших героях и передать ее будущим поколениям говорили в студии проекта "Скажинемолчи".
Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша страна как никакая другая пострадала от нацизма - потеряла каждого третьего, и в ней всегда была святой память о Великой Победе. Отдельный закон о недопущении реабилитации нацизма - это не только политический, моральный, но и четкий юридический документ. Сегодня новый виток противостояния тех, кто проиграл, и тех, кто победил.
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О важности сохранить память о наших героях и передать ее будущим поколениям говорили в студии проекта "Скажинемолчи". Гостем программы стала депутат Лилия...
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