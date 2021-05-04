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Л. Ананич: Важно помнить героев Победы, чтобы не переписывались уроки истории

04.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О важности сохранить память о наших героях и передать ее будущим поколениям  говорили  в студии проекта "Скажинемолчи". Гостем программы стала депутат Лилия Ананич. Остановить фальсификацию истории поможет  Закон "О недопущении реабилитации нацизма",  принятый недавно. Документ также направлен на пресечение действий, подобных тем, что происходят в  Украине и Польше, где чествуют героев-нацистов. 


Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша страна как никакая другая пострадала  от нацизма - потеряла каждого третьего, и в ней  всегда была святой память о Великой Победе. Отдельный закон о недопущении реабилитации нацизма - это не только политический, моральный, но и четкий юридический документ. Сегодня новый виток  противостояния тех, кто проиграл, и тех, кто победил. 

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Л. Ананич: Белорусы не должны допустить героизации нацизма

Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма


 
 
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О важности сохранить память о наших героях и передать ее будущим поколениям  говорили  в студии проекта "Скажинемолчи". Гостем программы стала депутат Лилия...
 
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