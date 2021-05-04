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В память о прорыве вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны

04.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тех, кто предавал интересы своей страны, то есть изменников и клятвопреступников, в годы Великой Отечественной  не жаловали даже нацисты. Их использовали как военную силу. Но за своих не принимали. Изгои при жизни, после смерти в забвении. Сейчас, конечно, некоторые пытаются обелить преступников. Но историю не перепишешь! Наш долг - ее сохранить. Сегодня исполняется ровно 77 лет со дня легендарного прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Тогда из кольца смерти партизаны, а их было в 3 раза меньше вражеских войск, вывели 15 тысяч мирных жителей. Спустя годы в знаковую дату здесь собираются дети и внуки героев. Дорогой памяти прошел автопробег.

Ольга Масловская подробнее. 

Тишина этих мест громче любых слов. "Прорыв" - памятник беспримерному мужеству защитников Отечества. В годы войны здесь, в Ушачском районе, развернулось масштабное партизанское движение. 

В память о прорыве вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны

В сентябре 1942 года партизаны освободили Ушачи. В 1943-м 17 партизанских бригад контролировали 3 тысячи квадратных километров. На этой территории располагались 1 220 деревень, работали школы, типография. И это в тылу 3-й танковой армии рейха!

В 1944-м, отступая, фашисты решают расправиться с партизанской республикой. Карательным операциям дают названия "Моросящий дождь" и "Праздник весны". Против 17 тысяч партизан выставляют 60-тысячную армию карателей.

В Ушачском районе живет участник тех событий

В партизанский отряд Демьян Крупеня попал мальчишкой. Сейчас ему 93, но, несмотря на возраст, он частый гость у школьников. Его воспоминания не просто урок истории.

Вместе с учителями школьники составили справочник "Улочки родной деревни". В Глыбочке находился штаб первого партизанского отряда "Смерть фашизму". Сейчас работают над созданием музея партизанского быта под открытым небом. Хотят обустроить землянки. Экспонатами помогут односельчане. Здесь у каждой семьи своя партизанская история. 

Много молодежи на мемориале "Прорыв" и сегодня. Приехали из Новополоцка, Лепеля, Полоцка, связав дороги памяти автопробегом. Возложили цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память героев. Их было 17 тысяч против 60-тысячного войска врага. 

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Тех, кто предавал интересы своей страны, то есть изменников и клятвопреступников, в годы Великой Отечественной  не жаловали даже нацисты. Их использовали как...
 
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