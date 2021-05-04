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Эффективность работы милиции по предупреждению тяжких злодеяний обсуждали в МВД с участием Совбеза

04.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний  сегодня обсуждали в МВД с участием Совбеза. В частности, совершенство законодательства и добровольные дружины  как  факторы  профилактики  бытовых преступлений.

Число правонарушений снизилось. Впрочем, это не повод расслабляться, отметил  профильный министр Иван Кубраков и нацелил сотрудников на предметную работу с народом. Для успешного результата вовлекать в этот процесс необходимо добровольные дружины и другие службы.  

Что касается предупреждения  насилия в семье, здесь не максимально используется ресурс всех заинтересованных служб. Однако новый КОАП или обновленный Уголовный кодекс позволил милиции проще воздействовать на тех, кто применяет насилие в семье.



 
 
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Эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний  сегодня обсуждали в МВД с участием Совбеза. В частности, совершенство...
 
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