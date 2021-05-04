На контроле Президента ситуация с пострадавшим при пожаре юным героем из Мядельского района

Источник материала: БT

За здоровьем мальчика, который вынес из огня на руках своего младшего брата, следит в буквальном смысле вся страна.

В Минздраве отмечают: состояние по-прежнему остается тяжелым. Сейчас школьника готовят к очередной операции. История такого недетского поступка вызвала широкий отклик в сердцах многих белорусов. С хештегом #РомаЖиви записывают свои обращения неравнодушные земляки. Дом, где жила семья мальчика, сгорел дотла. Разобраться с жилищным вопросом Президент поручил губернатору.



Съемочная группа АТН отправилась в Мядельский район, где пообщалась с родителями парня и его одноклассниками.



Рассказывает Анастасия Бенедисюк.



Матери, старший сын которой в эти минуты борется за жизнь, и которому она так обязана за спасение младшего, сложно сдерживать слезы.



Быть наедине с мыслями, винить себя, не знать, что дальше. Не жить дальше - все равно что предать сына! Три дня в больнице, три дня на работе: иначе, говорит Мария, сошла бы с ума. Мама маленького героя знает, чего так хотел Рома.









Мария Стодольник, мама Ромы:



Чтобы у него была своя комната. Но сейчас я даже не могу сказать, какой дом хочу. Просто дом, главное, чтобы были мои дети здоровые.



Семья планировала строить новый дом. Хотели использовать семейный капитал



В этот четверг семья должна была идти в банк, заключать договор. Они планировали строить новый дом. Хотели использовать семейный капитал. Теперь в том числе и эти деньги пойдут на восстановление Ромы. Впрочем, и дому быть! Кредитование банк одобрил. А Мядельское УКС решило сделать безвозмездный проект.



Жилье обещают возвести в кратчайшие сроки. Пока же местные власти подыскали для семьи другой просторный дом неподалеку от работы и школы.









Сейчас внутри идут последние приготовления: моют окна, устанавливают мебель, будет посуда. Предусмотрели все. Из нажитого годами ничего не уцелело.



В сгоревшем доме семья прожила 4 года. Своего младшего брата 12-летний герой вынес через окно. В тот момент дом уже полыхал.



Один ребенок спасает другого. Спасает и падает. Так опишут происходившее здесь 28 апреля свидетели трагедии. Алексей в тот вечер поехал забирать супругу с работы. Дети остались одни.



Шестиклассник так защищал и укрывал брата, что тот отделается лишь легким испугом. У Ромы диагностируют ожоги 50 процентов тела, порезы на лице и руках.



Эта история не оставила равнодушным никого.



По всей стране сегодня записывают слова поддержки юному герою и его родителям



С хештегом #РомаЖиви, #РомаДержись.

Подключились и в Роминой школе. Красные шары как символ огня сменяют голубые как цвет надежды.



В классе Ромы в эти дни тихо. Кажется, осознать произошедшее его ровесники до сих пор не могут. Как смог он? А смог бы я? Все эти вопросы, да и в целом информация о том, как вести себя с огнем, в спецклассе ОБЖ звучат уже чуточку иначе. Возможно, Рома знал. Возможно, был готов теоретически.



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