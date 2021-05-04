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На контроле Президента ситуация с пострадавшим при пожаре юным героем из Мядельского района

04.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За здоровьем мальчика, который вынес из огня на руках своего младшего брата, следит в буквальном смысле вся страна.

В Минздраве отмечают: состояние по-прежнему остается тяжелым. Сейчас школьника готовят к очередной операции. История такого недетского поступка вызвала широкий отклик в сердцах многих белорусов. С хештегом #РомаЖиви записывают свои обращения неравнодушные земляки. Дом, где жила семья мальчика, сгорел дотла. Разобраться с жилищным вопросом Президент поручил губернатору. 

Съемочная группа АТН отправилась в Мядельский район, где пообщалась с родителями парня и его одноклассниками. 

Рассказывает Анастасия Бенедисюк.

Матери, старший сын которой в эти минуты борется за жизнь, и которому она так обязана за спасение младшего, сложно сдерживать слезы.

Быть наедине с мыслями, винить себя, не знать, что дальше. Не жить дальше - все равно что предать сына! Три дня в больнице, три дня на работе: иначе, говорит Мария, сошла бы с ума. Мама маленького героя знает, чего так хотел Рома.

На контроле Президента ситуация с пострадавшим при пожаре юным героем из Мядельского района

Мария Стодольник,  мама Ромы:

Чтобы у него  была своя комната. Но сейчас я даже не могу сказать, какой дом хочу. Просто дом,  главное, чтобы были  мои дети здоровые. 

Семья планировала строить новый дом. Хотели использовать семейный капитал

В этот четверг семья должна была идти в банк, заключать договор. Они планировали строить новый дом. Хотели использовать семейный капитал. Теперь в том числе и эти деньги пойдут на восстановление Ромы. Впрочем, и дому быть! Кредитование банк одобрил. А Мядельское УКС решило сделать безвозмездный проект. 

Жилье обещают возвести в кратчайшие сроки. Пока же местные власти подыскали для семьи другой просторный дом неподалеку от работы и школы. 

На контроле Президента ситуация с пострадавшим при пожаре юным героем из Мядельского района

Сейчас внутри идут последние приготовления: моют окна, устанавливают мебель, будет посуда. Предусмотрели все. Из нажитого годами ничего не уцелело. 

В сгоревшем доме семья прожила 4 года. Своего младшего брата 12-летний герой вынес через окно. В тот момент дом уже полыхал. 

Один ребенок спасает другого. Спасает и падает. Так опишут происходившее здесь 28 апреля свидетели трагедии. Алексей  в тот вечер поехал забирать супругу с работы. Дети остались одни. 

Шестиклассник так защищал и укрывал брата, что тот отделается лишь легким испугом. У Ромы диагностируют ожоги 50 процентов тела, порезы на лице и руках. 

Эта история не оставила равнодушным никого. 

По всей стране сегодня записывают слова поддержки юному герою и его родителям

С хештегом #РомаЖиви, #РомаДержись. 

Подключились и в Роминой школе. Красные шары как символ огня сменяют голубые  как цвет надежды. 

В классе Ромы в эти дни тихо. Кажется, осознать произошедшее его ровесники до сих пор не могут. Как смог он? А смог бы я? Все эти вопросы, да и в целом информация о том, как вести себя с огнем, в спецклассе ОБЖ звучат уже чуточку иначе. Возможно,  Рома знал. Возможно, был готов теоретически. 

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За здоровьем мальчика, который вынес из огня на руках своего младшего брата, следит в буквальном смысле вся страна. В Минздраве отмечают: состояние по-прежнему...
 
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