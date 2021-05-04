17 милиционеров страны удостоены наград и званий

Источник материала: БT

Эффективность своей работы и преданность родной стране наши правоохранители на деле показали летом и осенью прошлого года, не допустив военного переворота, сохранив на улицах порядок и спокойствие. Порой жертвуя здоровьем, переживая за свои семьи (а угрозы поступали даже детям), они стойко исполняли свой долг перед страной. И сегодня в их адрес звучали слова благодарности.

За церемонией наблюдал Владимир Королев.



Для многих милиционеров сегодняшний день был особенным, 7 получили государственные награды, 10 удостоены звания, остальные получили ценные подарки.



В ночь на 10 августа командир отделения столичного ОМОНа Юрий Шепалов был среди тех, кто участвовал в охране правопорядка на минских улицах. Во время активного сопротивления милиционер получил перелом руки, но продолжил свою службу.









Юрий Шепалов, командир отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Когда нам пришлось оттеснять группу агрессивно настроенных граждан от стелы, в тыл нам пытались зайти группы молодых людей, которые были организованы, у них были четкие руководители. В этот момент в нас летели камни, бутылки. Один камень попал мне в руку, и я получил травму. Страшно не было ни тогда, ни сейчас. Через некоторое время я вернулся в строй. И по сей день с радостью и гордостью служу.



Ежедневно на охрану общественного порядка заступают бойцы ОМОНа, внутренние войска, инспекторы ГАИ, участковые, милиционеры патрульно-постовой службы, инспекции по делам несовершеннолетних, а также добровольные дружинники. Каждый по своему направлению обеспечивает безопасность на улицах города. Сегодня награды и слова благодарности звучали именно в их адрес.



Также в рамках гарнизонного развода прошли показательные выступления. Отражение нападения на милиционера при помощи служебной собаки, самооборона при пьяных конфликтах, а также задержание накогруппы - это наиболее частые реальные эпизоды, в которых правоохранители вынуждены применять силу.



Автопарк столичной милиции пополнился новой техникой



Сегодня территориальные подразделения столичной милиции получили новый транспорт. В ближайшее время автомобили заступят на службу.



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