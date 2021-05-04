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В рядах оппозиции сейчас не просто разлад, а полное недоверие. Комментарий М. Петрашко

04.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Думают ли люди, которые сейчас на скамье подсудимых, о тех, кто подталкивал их к действиям, сулил деньги и должности, а сейчас сбежал за границу? Оппозиция не может договориться даже между собой, в ее рядах не просто разлад, а полное недоверие, что неудивительно, когда речь идет о политических играх и больших деньгах. 

Накануне наши коллеги показали очередные "закрытые" Zoom-конференции, где оппозиционеров их же "соратники" называют бизнесменами и, не стесняясь, озвучивают суммы, которые предлагались за госпереворот и белорусские предприятия. С такими инфоповодами той стороне только и остается, что публиковать авиабилеты якобы в Минск. На фамилию беглой домохозяйки и ее советника. Надо же как-то напомнить о себе. Хотя в Беларуси их не ждут ни власти, ни сторонники (и в тех же Zoom-диалогах уже открыто об этом говорят). Фото билетов было растиражировано в деструктивных телеграм-каналах, однако сами оппозиционеры так и не долетели. 

Что это было - разбиралась Мария Петрашко.

Всем привет! Я Мария Петрашко, Агентство теленовостей. Раньше казалось, что бесконечно можно смотреть на то, как Игорь Тур разоблачает беглых. Но после вчерашнего "контрольного выстрела" ОНТ, я поняла: все же еще приятнее следить за тем, как сами беглые сливают, уничтожают и презирают друга.


Ну не настолько же отчаянная домохозяйка Светлана, чтобы освобождать своего мужа, особенно на фоне выразительных слухов о томных вечерках (ой, вечерах) сытой европейской жизни. В эту тусовку любителей грантов уже так просто не попасть, мало ли чей ты супруг...

Кем они были в Беларуси? Выдающимися деятелями? Гениальными учеными? Ну или хотя бы профессионалами своего дела? Нет. А там самопровозгласили себя вроде как борцами за демократию и даже чьими-то лидерами, правда, это все не больше чем их же растиражированные фантазии. И подтверждение тому чуть позже. Да и на народную любовь, как и на сам народ, им наплевать, они дорвались до финансового потока грантов. А то, что они свою страну, родных белорусов пытаются придавить, выпрашивая санкции или вообще помышляя о кровавом госперевороте, —  кому гражданская война, кому отработка бабла (отчет по грантам).

И тут вдруг на просторах интернета появляются билеты невероятной парочки из Вильнюса в Минск. Я уже было подумала: неужели хоть раз в жизни многообещающая Светлана свои слова решила подкрепить действиями? И все эти "Я готова быть с белорусами столько, сколько нужно" не пустой женский популизм.

В рядах оппозиции сейчас не просто разлад, а полное недоверие. Комментарий М. Петрашко


 - Ціханоўская і Вячорка купілі квіткі ў Мінск, але не прыляцелі. Што гэта было?

 - Навошта куплялі квіткі, ці збіраліся насамрэч ляцець у Мінск Ціханоўская і Вячорка, у камандзе распавядаць адмаўляюцца. Хто выклаў фатаграфіі квіткоў у Сетку, у камандзе не ведаюць.


У самопровозглашенных оппозиционных лидеров активность настолько пассивна, что даже незаметна. Но у меня вопрос к невероятным: а вам самим не обидно, что для вас даже ленятся придумать что-то свое, белорусское? Все же по заезженной кальке. Сняли в штабе оппозиционного российского блогера Навального фильм про дворец Путина, который и не дворец, и не у Путина. У нас тоже сразу принялись снимать. А так ведь никто не замечал посреди Минска дворец, куда еще и экскурсии водят. Вот уж, действительно, дно... золотое, видимо, по бюджету, который выкачали из грантов якобы на сенсацию. Или вот вернулся Навальный со спектаклем в аэропорту - и тут же наши билеты прикупили. С шоу, правда, не вышло. Надеюсь, "Новичком" травиться парочка не собирается в своей непубличной деятельности? А то это уже Ромео и Джульетта прямо получится.

"Билеты наши. Команда Тихановской проводит большой объем работы для достижения поставленных целей, и не вся деятельность может быть публичной"

Вообще я Светлану понимаю. Уже и дама светская, и прическа новая, и костюмчики прикупила. Кому захочется прощаться с этим всем и возвращаться к образу домохозяйки? А как обычно оппозиция доказывает хозяевам, что отрабатывает? Имитируя бурную деятельность напоказ. Но вот незадача: внимания-то нет. Ну нет вас в инфоповестке. Ни в деструктивных телеграм-каналах, ни в чатах. Хоть мы, госТВ, сжалились - покажем. Зря вы что ли билеты покупали? Хоть и прикупили давно, но опубликовали сейчас, чтобы миллионы, сотни тысяч (сколько там еще невероятных обычно насчитывает оппозиция) пришли и встретили своего национального лидера. И все они видели эти билеты во всех оппозиционных ресурсах и телеграм-каналах, но никто так и не пришел. Не то что 3 %, ну хотя бы даже один из невероятных.
 
В рядах оппозиции сейчас не просто разлад, а полное недоверие. Комментарий М. Петрашко


Я думаю, наши герои понимали, что толпы фанатов не будет. Но безысходность толкает людей на отчаянные поступки. Беглые путешественники ожидали явно не хлеб-соль от силовиков в аэропорту. Но уж наверняка хотели держать наготове правоохранителей, спецслужбы. Может, наивно полагая, что отвлекут от других своих планов? Но скорее всего, и из этого им хотелось создать инфошум. Мол, молния. План "Перехват", собаки, тяжелая техника - все ждут доморощенного борца за демократию с советником.  Но и этот план оказался пустым пшиком. Вы не напрягаете. Вот вам и нечего ответить ни "Нашей Ниве", ни…  Да кого это еще волнует в принципе.

Ну хоть какая-то операция "Тишина" удалась у беглых.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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