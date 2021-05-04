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Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки

04.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующий указ сегодня подписал Президент Александр Лукашенко. В соответствии с законодательством, военнослужащие, в том числе и те, кто в запасе или в отставке, могут быть лишены званий по решению главы государства. 

В период обострения общественно–политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные силовики нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в беспорядках, размещали в Сети экстремистские материалы, призывали народ к радикальным действиям. Эти люди опубликовывали личные данные своих коллег, госслужащих, журналистов. Они выступали с обвинениями,  оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего, проявляли неуважение к символам своей страны, выбрасывали служебные удостоверения, срывали погоны, отказывались от исполнения служебного долга. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе и за организацию актов терроризма. Такие действия несовместны со статусом военнослужащего. 

Вадим Лукашевич, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси: Действительно указом главы государства более 80 бывших сотрудников силовых структур лишены воинских и специальных званий. Среди них есть и военнослужащие Вооруженных сил.  Решение лишить воинского звания этих лиц закономерно. Вместо вклада в укрепление национальной безопасности, защиту суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности страны они совершали обратные действия.  Их поступки несовместимы с высоким званием офицера. 


Кроме того, отметил начальник управления, надо помнить, что в определенной ситуации военнослужащий запаса должен быть готов встать в строй и возглавить воинские коллективы различных уровней, а эти люди показали, что выполнить такую задачу они не способны.

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Соответствующий указ сегодня подписал Президент Александр Лукашенко. В соответствии с законодательством, военнослужащие, в том числе и те, кто в запасе или в...
 
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