Помните, в Гомеле нашли подозрительные коробки под БЧБ-флагом? В суде озвучили результаты экспертизы

Источник материала: Tut.by

В Гомеле после полуторамесячного перерыва возобновили рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Зелковского, который осенью прошлого года дважды устанавливал в безлюдных местах БЧБ-флаги с подозрительными коробками — их милиционеры приняли за взрывные устройства. Сегодня в суде озвучили результаты комплексной экспертизы — представленные предметы не являются взрывчатыми веществами и не обладают поражающими свойствами либо факторами.





В итоге Зелковскому переквалифицировали часть инкриминируемой ст. 339 «Хулиганство» — третью заменили на более мягкие первую и вторую. Теперь ему грозит не до 10, а до шести лет лишения свободы.

Напомним, 26 октября УВД опубликовало видео, на котором саперы работают с предметом, «похожим на взрывное устройство» — он, по информации милиции, был закопан под бело-красно-белым флагом в районе Обкомовского озера в Гомеле.

На место выдвинулась группа ОМОНа, и боец отряда обратил внимание, что под древком закопан какой-то предмет. Омоновец решил, что этот неизвестный объект похож на взрывное устройство — и на место выехала саперно-пиротехническая группа. Позже сообщили, что это была мина-ловушка — взрывное устройство, замаскированное или спрятанное под безобидный или привлекающий внимание объект и срабатывающее при прикосновении или приближении человека.

В ноябре в Гомеле появился еще один похожий флаг — но уже на улице Брянской. В коробку кто-то положил два подшипника и картинку.

Вскоре задержали того, кто установил флаг. Им оказался работник частного предприятия 32-летний Евгений Зелковский. В отношении него возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

Мужчина вину не признает и утверждает, что в устройстве, которое он изготовил, даже не было пороха.

«Изначально я хотел сделать устройство, которое будет приводить к взрыву петарды. Я испытал, было шумно — и я решил, что мне не нужно такое делать. Более того, из этой петарды я содержимое высыпал, она была пустая, то есть не могла сработать».

Теперь это подтвердила и экспертиза.