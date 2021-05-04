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В эти предпраздничные дни благодарят и чествуют ветеранов

05.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти страницы истории - часть нашей нации, то, что нас объединяет и делает сильнее. Мы  потомки победителей и за это не устанем говорить спасибо нашим ветеранам. За мирное небо и спокойную жизнь на свободной и независимой земле. 

В Беларуси продолжается чествование тех, кто прошел дорогами войны. Могилев, Гродно, Борисов, в больших городах и маленьких поселках. Подвиг героев не забыт. О них  наш следующий репортаж. 

Рассказывает Юрий Карнелович.

Сейчас здесь,  на площади Славы в Могилеве, горит Вечный огонь в память о погибших. Прошло так много лет, но зверства фашистов Андрей Андрейченко помнит и сейчас. А еще помнит, как ушел 18-летним юношей на фронт. Дошел до Берлина, был ранен. Сейчас ветерану 94. Но, рассказывает, не утрачена скорбь по жертвам войны и радость Победы.

Не просто ветеран - гордость Могилева. Андрей Андрейченко восстанавливал разрушенный город после войны. Был одним из первых, кто в составе бригады энергетиков провел свет жителям заднепровья. А после посвятил себя работе на гиганте промышленности - Могилевхимволокне. Сегодня принимает поздравления от коллег.

Андрей Андрейченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Чтобы никто не забывал, какой огромной ценой досталась нам Победа. Я от всего сердца поздравляю всех, особенно оставшихся еще ветеранов войны, а также всех граждан нашего города и всей страны с Днем Победы.

Для 96-летнего ветерана Петра Корнеева сегодня особенный день. Накануне празднования 9 Мая  под звуки духового оркестра  подарки от наследников Победы. Службу фронтовик начал в 1943 году, дошел до Восточной Пруссии. После войны служил офицером в Германии. Закончил карьеру военного уже в Борисове.

В эти предпраздничные дни благодарят и чествуют ветеранов

Звучали сегодня мелодии военных лет и в Гродно. Почетные зрители - ветераны. Подарки  от жителей города со словами благодарности. Валентина Баранова ушла на фронт в 1942. Освобождала Украину, Польшу, участвовала в наступательной операции на Берлин. Победу встретила в Праге.


Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:


День Победы сам по себе праздник, мы его отмечаем с первых дней 1945 года как самый великий праздник. А тут дожить до 97 лет и увидеть, когда перед тобой стоит молодежь нашего города, почти вся она собралась.

Семен Подофедов дорогами войны прошел от Кавказа до Праги. В копилке фронтовика десятки боевых наград. Говорит, важно не забывать, какой ценой далась Победа.


Семен Подофедов, ветеран Великой Отечественной войны:

Это поистине великая Победа. Для советского народа эта война была войной - быть или не быть. Победить или быть побежденными, истребленными.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Эти люди не сломились, эти люди прошли все тяготы и победили. И именно благодаря им мы сейчас имеем возможность жить на своей земле, самим определять свою судьбу. Растить хлеб, растить детей, двигаться вперед и строить нашу независимую Республику Беларусь.

В эти предпраздничные дни слова благодарности ветеранам звучат все громче. В Беларуси нет равнодушных людей к их жертве и их подвигу. Война коснулась каждого. Сегодня  память о ней  не только в гранитных плитах мемориалов. Главное - в наших сердцах. 

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Эти страницы истории - часть нашей нации, то, что нас объединяет и делает сильнее. Мы  потомки победителей и за это не устанем говорить спасибо нашим ветеранам. За...
 
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