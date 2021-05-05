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Витеблянка взяла кредит, чтобы снять порчу. Ее просили закопать деньги ночью на кладбище

05.05.2021 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска отдала мошеннице за снятие порчи золотое кольцо и 2,2 тысячи рублей. О том, что ее обманули, женщина узнала лишь через три года — от милиции, сообщает УВД.

История произошла в 2018 году. 50-летняя витеблянка встретилась с бывшей коллегой. Та убедила женщину, что на ней лежит порча, и пообещала ее снять — с помощью ритуала.

Женщина принесла бывшей коллеге кольца: серебряное и золотое. «Ведунья» сказала, что если одно из них во время «магии» исчезнет, то обряд прошел удачно. Золотое кольцо «исчезло» в карман мошенницы.

Через пару месяцев женщины снова встретились. «Ворожея» сообщила, что порча все же не ушла, мол, нужен более сильный ритуал — с деньгами.

На этот раз витеблянка взяла в кредит 2 тысячи рублей. Деньги нужно было закопать ночью на кладбище. Женщина побоялась это делать, но гадалка пообещала, что сама совершит ритуал. Но — за вознаграждение в 200 рублей.

Взяв 2200 рублей, «целительница» исчезла. Об обмане потерпевшей рассказали милиционеры — через три года после случившегося.

Мошенница задержана, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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История произошла еще в 2018 году. 50-летняя витеблянка встретилась с бывшей коллегой. Та убедила женщину, что на ней лежит «порча», и пообещала ее снять - с помощью...
 
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