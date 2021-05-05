ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске покрасили фонтаны возле «Трех штыков»

05.05.2021 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фонтаны на мемориальной части площади Победы в Витебске покрасили ярко-голубой краской. А 4 мая их залили водой, сообщает «Витебский курьер news».

Фонтаны у «Трех штыков» покрасили ярко-голубой краской и установили подсветку.

4 мая в большие прямоугольные чаши залили воду.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонтаны на мемориальной части площади Победы в Витебске покрасили ярко-голубой краской. А 4 мая их залили водой.
 
Новости дня
Новости общества
 
Витеблянка взяла кредит, чтобы снять порчу. Ее просили закопать деньги ночью на кладбище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by