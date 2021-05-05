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В Витебске покрасили фонтаны возле «Трех штыков»
05.05.2021 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фонтаны на мемориальной части площади Победы в Витебске покрасили ярко-голубой краской. А 4 мая их залили водой,
Фонтаны у «Трех штыков» покрасили ярко-голубой краской и установили подсветку.
4 мая в большие прямоугольные чаши залили воду.
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Фонтаны на мемориальной части площади Победы в Витебске покрасили ярко-голубой краской. А 4 мая их залили водой.
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