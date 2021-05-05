Три российских телеканала прекратили вещание в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Три российских канала вычеркнуты из эфирной сетки, сообщает официальный сайт министерства информации Республики Беларусь.

У телеканалов RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN истек срок действия разрешения на распространение на белорусской территории. За получением новых разрешений два первых телеканала в Мининформ не обращались.

Телеканалу CANDYMAN, показывающий мужской стриптиз, у которого разрешение было на три года, в дальнейшем вещании на территории Беларуси отказано.

Меньше спорта и эротики

Ранее в апреле из-за истечения срока действия разрешений на вещание были отключены два российских канала : "Наш Футбол" и НЮ АРТ ТВ (NU ART TV).

"Наш Футбол" – официальный телеканал российской футбольной премьер-лиги, который показывал все матчи чемпионата России.

НЮ АРТ ТВ – международный эротический канал с уклоном в искусство в этой сфере.

До 26 апреля у программ было трехлетнее разрешение на вещание, выданное министерством информации.

Почему закрыли Euronews

Оператор телекоммуникационной связи "Белтелеком" с перестал транслировать в Беларуси телеканал Euronews 12 апреля.

Трансляция телеканала прекращена из-за нарушения белорусского законодательства о рекламе, пояснили в Мининформе Беларуси.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение: реклама на телеканале идет на английском языке, тогда как по закону, в Беларуси реклама должна транслироваться на русском либо белорусском языках.

Вместо Euronews в Беларуси начал вещание российский телеканал ПОБЕДА – телепрограмма о Великой Отечественной войне. В его эфире — советское военное кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о ВОВ.

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