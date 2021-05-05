|
Три российских телеканала прекратили вещание в Беларуси
05.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая - Sputnik. Три российских канала вычеркнуты из эфирной сетки, сообщает официальный сайт министерства информации Республики Беларусь.
У телеканалов RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN истек срок действия разрешения на распространение на белорусской территории. За получением новых разрешений два первых телеканала в Мининформ не обращались.
Телеканалу CANDYMAN, показывающий мужской стриптиз, у которого разрешение было на три года, в дальнейшем вещании на территории Беларуси отказано.
Меньше спорта и эротики
Ранее в апреле из-за истечения срока действия разрешений на вещание были
"Наш Футбол" – официальный телеканал российской футбольной премьер-лиги, который показывал все матчи чемпионата России.
НЮ АРТ ТВ – международный эротический канал с уклоном в искусство в этой сфере.
До 26 апреля у программ было трехлетнее разрешение на вещание, выданное министерством информации.
Почему закрыли Euronews
Оператор телекоммуникационной связи "Белтелеком" с
Трансляция телеканала прекращена из-за нарушения белорусского законодательства о рекламе, пояснили в Мининформе Беларуси.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение: реклама на телеканале идет на английском языке, тогда как по закону, в Беларуси реклама должна транслироваться на русском либо белорусском языках.
Вместо Euronews в Беларуси начал вещание российский телеканал ПОБЕДА – телепрограмма о Великой Отечественной войне. В его эфире — советское военное кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о ВОВ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У телеканалов истек срок действия разрешения, которое необходимо продлевать в министерстве информации каждые три года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)