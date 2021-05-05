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В Пинске установили детский аттракцион стоимостью 73 тысячи рублей
05.05.2021 09:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Детское колесо обозрения за 73 тысячи рублей заработало в Пинском парке культуры и отдыха, сообщает
Изготовила аттракцион частная компания из Могилева. Она выиграла объявленный парком тендер на поставку аттракциона.
Аттракцион предназначен для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Малыши в возрасте от 3 до 5 лет допускаются на колесо в сопровождении взрослых. Общее количество посадочных мест — 12, время катания — 3 минуты.
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Изготовила аттракцион частная компания из Могилева.
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