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В Пинске установили детский аттракцион стоимостью 73 тысячи рублей

05.05.2021 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Детское колесо обозрения за 73 тысячи рублей заработало в Пинском парке культуры и отдыха, сообщает «Медиа-Полесье».


Изготовила аттракцион частная компания из Могилева. Она выиграла объявленный парком тендер на поставку аттракциона.


Аттракцион предназначен для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Малыши в возрасте от 3 до 5 лет допускаются на колесо в сопровождении взрослых. Общее количество посадочных мест — 12, время катания — 3 минуты.

 
Теги: Могилев
 
 
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Изготовила аттракцион частная компания из Могилева.
 
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