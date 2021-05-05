В Пинске установили детский аттракцион стоимостью 73 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Детское колесо обозрения за 73 тысячи рублей заработало в Пинском парке культуры и отдыха, сообщает «Медиа-Полесье» .





Изготовила аттракцион частная компания из Могилева. Она выиграла объявленный парком тендер на поставку аттракциона.





Аттракцион предназначен для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Малыши в возрасте от 3 до 5 лет допускаются на колесо в сопровождении взрослых. Общее количество посадочных мест — 12, время катания — 3 минуты.