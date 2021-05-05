Еще три российских телеканала прекратили трансляцию в Беларуси

Телеканалы RUSSIAN MUSICBOX, «Мама» и CANDYMAN прекратили вещание на территории Беларуси из-за истекшего срока действия разрешения на трансляцию. Об этом сообщает Мининформ.

По информации ведомства, у российских телепрограмм RUSSIAN MUSICBOX и «Мама» истекли сроки действия разрешений на вещание в нашей стране, а уполномоченные на то лица не обращались за получением новых. Поэтому Мининформ внес их в список запрещенных в Беларуси.

У еще одной российской телепрограммы CANDYMAN также истек срок действия разрешения. Представитель телеканала обратился в ведомство для получения нового разрешения, но ему было отказано. Причину отказа в Мининформе не сообщили.

Теперь CANDYMAN также исключен из списка телепрограмм, разрешенных к распространению на территории Беларуси.

Russian Musicboх – российский музыкальный телеканал, на котором 70% клипов являются российскими, а 30% – зарубежными.

«Мама» – круглосуточный познавательный телеканал для родителей, формирующий позитивную философию родительства, помогающий лучше понимать детей и растить их счастливыми. Официальный слоган: «Для родителей, которым интересно с детьми».

CANDYMAN – женский эротический канал, который показывает интервью, истории, мини-постановки и мужской стриптиз в известных ночных клубах России и Европы.

Напомним, 12 апреля Министерство информации отключило телеканал Euronews.

26 апреля в Беларуси прекратили вещание 2 российских телеканала – «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV).

Причина отключения везде одна и та же – истекает срок действия разрешения на трансляцию.