Около Лиды задержали гродненского оператора-фрилансера Андрея Фролова

Источник материала: Tut.by

Около Лиды был задержан гродненский оператор-фрилансер Андрей Фролов. Сейчас он находится в Лидском РОВД. По информации гродненского журналиста Яна Романа, Фролова задержали, скорее всего, тогда, когда он ехал из Березовки домой в Гродно.

Фото: vk.com

Андрей Фролов — гродненский оператор, который сотрудничает с различными СМИ.

Как написал на своей странице в Facebook Ян Роман, скорее всего, в отношении Андрея Фролова составлен протокол по административной статье 23.4 — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Ночь мужчина провел в Лидском ИВС, сегодня должен состояться суд.