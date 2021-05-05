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Около Лиды задержали гродненского оператора-фрилансера Андрея Фролова
05.05.2021 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около Лиды был задержан гродненский оператор-фрилансер Андрей Фролов. Сейчас он находится в Лидском РОВД. По информации гродненского журналиста Яна Романа, Фролова задержали, скорее всего, тогда, когда он ехал из Березовки домой в Гродно.
Андрей Фролов — гродненский оператор, который сотрудничает с различными СМИ.
Ночь мужчина провел в Лидском ИВС, сегодня должен состояться суд.
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Около Лиды был задержан гродненский оператор-фрилансер Андрей Фролов. Сейчас он находится в Лидском РОВД. По информации гродненского журналиста Яна Романа,...
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