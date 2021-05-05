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Около Лиды задержали гродненского оператора-фрилансера Андрея Фролова

05.05.2021 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около Лиды был задержан гродненский оператор-фрилансер Андрей Фролов. Сейчас он находится в Лидском РОВД. По информации гродненского журналиста Яна Романа, Фролова задержали, скорее всего, тогда, когда он ехал из Березовки домой в Гродно.

Фото: vk.com

Андрей Фролов — гродненский оператор, который сотрудничает с различными СМИ.
Как написал на своей странице в Facebook Ян Роман, скорее всего, в отношении Андрея Фролова составлен протокол по административной статье 23.4 — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Ночь мужчина провел в Лидском ИВС, сегодня должен состояться суд.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Около Лиды был задержан гродненский оператор-фрилансер Андрей Фролов. Сейчас он находится в Лидском РОВД. По информации гродненского журналиста Яна Романа,...
 
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