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В Гомельской области вводят сбор за выезд в Украину на машине
05.05.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Еще в одной области Беларуси вводят сбор за выезд за границу. За пересечение белорусско-украинской границы в Гомельской области придется заплатить, хотя в Россию можно съездить бесплатно. Соответствующее решение
Кто должен платить и сколько
Сбор за выезд за границу будет распространяться на все автомобили массой до 5 тонн. Нет разницы, кому транспортное средство принадлежит – физлицу, ИП или организации, также не имеет значения, сколько пассажиров в машине, – сбор составит одну базовую величину (на данный момент 29 бел.руб.).
Отмечается, что плата будет взыматься за пересечение граница Гомельской области с Украиной. В Россию же белорусы смогут ездить бесплатно.
Кто может не платить
От уплаты сбора освобождаются:
Однако при себе нужно иметь документ, подтверждающий льготу.
Также не будет взыматься плата с тех, кто едет транзитом через белорусскую территорию по дороге Славутич - Чернобыльская АЭС в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украине об упрощенном проезде белорусского участка данной дороги. Это касается грузов и специалистов Чернобыльской АЭС и предприятий, которые работают в зоне отчуждения.
Когда решение вступит в силу
Данное решение принято 29 марта и согласовано с Госпогранкомитетом и Государственным таможенным комитетом.
В документе указано, что изменения вступают в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования, то есть с 1 июня. Сообщается, что действовать сбор будет до 1 января 2023 года.
Ранее
С 1 января местные власти
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Еще в одной области Беларуси вводят сбор за выезд за границу. За пересечение белорусско-украинской границы в Гомельской области придется заплатить, хотя в Россию...
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