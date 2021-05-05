В Гомельской области вводят сбор за выезд в Украину на машине

Еще в одной области Беларуси вводят сбор за выезд за границу. За пересечение белорусско-украинской границы в Гомельской области придется заплатить, хотя в Россию можно съездить бесплатно. Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Кто должен платить и сколько

Сбор за выезд за границу будет распространяться на все автомобили массой до 5 тонн. Нет разницы, кому транспортное средство принадлежит – физлицу, ИП или организации, также не имеет значения, сколько пассажиров в машине, – сбор составит одну базовую величину (на данный момент 29 бел.руб.).

Отмечается, что плата будет взыматься за пересечение граница Гомельской области с Украиной. В Россию же белорусы смогут ездить бесплатно.

Кто может не платить

От уплаты сбора освобождаются:

граждане, которые едут на похороны близких родственников или членов семьи,

ветераны ВОВ,

инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица,

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,

лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие.

Однако при себе нужно иметь документ, подтверждающий льготу.

Также не будет взыматься плата с тех, кто едет транзитом через белорусскую территорию по дороге Славутич - Чернобыльская АЭС в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украине об упрощенном проезде белорусского участка данной дороги. Это касается грузов и специалистов Чернобыльской АЭС и предприятий, которые работают в зоне отчуждения.

Когда решение вступит в силу

Данное решение принято 29 марта и согласовано с Госпогранкомитетом и Государственным таможенным комитетом.

В документе указано, что изменения вступают в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования, то есть с 1 июня. Сообщается, что действовать сбор будет до 1 января 2023 года.

Ранее

С 1 января местные власти получили возможность взымать по своему усмотрению деньги за выезд за пределы Беларуси на автомобиле. Это предусмотрено вступившим в силу с нового года закона об изменениях в Налоговый кодекс.