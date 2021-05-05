100 лет со дня рождения Г. Булацкого - первого декана факультета журналистики БГУ

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Профессиональный праздник сотрудников редакций и типографий - всех, кто связан с издательским ремеслом. Беларусь отмечает День печати. Больше века назад в свет вышел первый номер газеты "Правда".

Символично, что именно на этот день пришелся большой юбилей настоящей глыбы отечественной журналистики: 5 мая 100 лет исполнилось бы первому декану факультета журналистики БГУ Григорию Булацкому, основателю научного направления "История белорусской журналистики" и автору учебников. Его называют не иначе как легендой журналистики и военного неба, ведь Григорий Васильевич прошел войну, совершил более 80 боевых вылетов. Вместе с другими членами "экипажа дружных" вложил собственные средства в покупку именного бомбардировщика с личного одобрения Сталина. Получил тяжелое ранение, а по возвращении с фронта стал первым, кто начал развивать отечественные массмедиа. Именно он настоял на том, чтобы отделение филологического факультета стало полноценной и самостоятельной площадкой подготовки высококвалифицированных кадров.

Олег Слука, доктор исторических наук, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ: Он во время войны набрал такую высоту в своей судьбе, что уже в мирной жизни опуститься ниже этих высот он не мог. Студенчество - это же такая великолепная среда. Студенты все хорошие, но иногда могут допустить в своей жизненной судьбе какую-то ошибку, и декан должен выпрямить ее. Его очень сильно уважали за это. Его очень ценили студенты в первую очередь.





Фамилия Булацкий сегодня ассоциируется с целой династией профессиональных журналистов. Корреспонденты Агентства теленовостей побывали на родине у знаменитого на весь Советский Союз профессора, а также узнали малоизвестные факты биографии: почему Булацкий взял на себя воспитание не только студенческой молодежи, но и собственных племянников? Об этом и не только сегодня в "Панораме" . Тематический эфир подготовил и телеканал "Беларусь 3" : 7 мая в 19:30 смотрите специальный проект к вековому юбилею "Штурман журналистики".





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