Минск готов к празднованию Дня Победы

Источник материала: БT

Масштабные конструкции с цветами Победы, яркие акценты и новые фотозоны. Минск готов к празднованию 9 Мая. В Год народного единства улицы белорусской столицы украшают пилоны и флаги красного, оранжевого и желтого цветов.

А на площадях расположились объемные декоративные композиции. Площадь Независимости украшает 12-метровая арт-свеча с изображением архивных фотографий военных лет. Не менее торжественно и возле Дворца Республики. Здесь установили объемные световые арки высотой 4 метра и композиции в виде звезд. Впервые в оформлении столицы ко Дню Победы использованы масштабные конструкции с букетами майских тюльпанов.







Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама": В этом году мы взяли за основу цвета Победы. Это торжественный бордовый, лаконичный бордовый, яркий и солнечный желтый, это жизнеутверждающий оранжевый и, конечно, главный, основной цвет Победы - это красный! Мы постарались в этом году изменить восприятие города с точки зрения праздничности оформления. Ничего не повторилось из прошлых лет, абсолютно новые разработки, новые конструкции, новые решения оформления локаций.

Особое внимание в этом году площади Государственного флага. Здесь также появилось много новых конструкций с современной графикой и украшения в виде ромбов. Еще одна новая композиция - со звездами и орденом Отечественной войны. Ее можно увидеть на проспекте Независимости.





Читайте также:



